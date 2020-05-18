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المأكولات الأكثر شعبية في إقليم بلوشستان الباكستاني

يعيش في إقليم بلوشستان الباكستاني سكان منحدرون من قبائل بلوشية وبشتونية وسندية وفارسية، وتنوع السكان والأعراق أوجد تنوعا واسعا في المأكولات. تقرير: عبد الرحمن مطر تاريخ البث: 2020/5/18