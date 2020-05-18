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49:45
الشريعة والحياة في رمضان- مع الدكتور طارق السويدان
استضافت حلقة (2020/5/18) من برنامج "الشريعة والحياة في رمضان" الداعية الإسلامي الدكتور طارق السويدان للحديث حول الأخلاق والقدوة الحسنة، وكيف يمكن اختيار القدوة الحسنة؟ تقديم: محمود مراد
18/5/2020
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