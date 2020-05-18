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03:43
الدكتور العوضي يحذر: اللغة العربية تترنح
اكتساب اللغات الأجنبية أمر محمود ولكن الإغراق في هذا الأمر والانسلاخ من لغتنا الجميلة هو أمر خطير على وعي وثقافة الأجيال.. محمد العوضي يتحدث عن موضوع أطفالنا واللغة العربية. تاريخ البث:2020/5/18
18/5/2020
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