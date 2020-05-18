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أهمية تعليم الأطفال قيمة بر الوالدين وصلة الرحم

لأن طاعة الوالدين فيها منافع كبيرة تعود على أبنائهم بالخير الدكتور جاسم المطوع يشرح لنا أهمية تعليم الأطفال في شهر رمضان المبارك قيمة بر الوالدين وصلة الرحم. إعداد: الن بحسون تاريخ البث: 2020/5/18
18/5/2020
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