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02:27
نتنياهو يحسم معركة لم تحسمها ثلاث جولات انتخابية
منح البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) الثقة للحكومة الجديدة بأغلبية 73 صوتا، وبذلك يشكل بنيامين نتنياهو حكومته الخامسة. تقرير: نجوان سمري تاريخ البث: 2020/5/17
17/5/2020
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