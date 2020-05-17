البث الحي
02:27

نتنياهو يحسم معركة لم تحسمها ثلاث جولات انتخابية

منح البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) الثقة للحكومة الجديدة بأغلبية 73 صوتا، وبذلك يشكل بنيامين نتنياهو حكومته الخامسة. تقرير: نجوان سمري تاريخ البث: 2020/5/17
17/5/2020
المزيد من التقارير الإخبارية
الأكثر قراءة
مقاطع حول هذه القصة

بعد أن حيرت العالم.. ووهان الصينية تثير الجدل من جديد

04:55

أهالي غزة يشاركون سكان العالم همومهم وأزماتهم

02:43

ما خفي أعظم يميط اللثام عن شركات الأدوية

03:45

إدانة مستوطن إسرائيلي في جريمة حرق عائلة الدوابشة الفلسطينية

02:28