ما وراء الخبر- منظومة حفتر الروسية في مرمى نيران الوفاق

ناقشت حلقة (2020/5/17) من برنامج "ما وراء الخبر" دلالة نجاح قوات الوفاق الليبية في تدمير منظومتي دفاع صاروخية روسية بعد ساعات من تسليمهما لقوات حفتر. تقديم: فدى بسيل