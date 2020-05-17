البث الحي

ما وراء الخبر- منظومة حفتر الروسية في مرمى نيران الوفاق

ناقشت حلقة (2020/5/17) من برنامج "ما وراء الخبر" دلالة نجاح قوات الوفاق الليبية في تدمير منظومتي دفاع صاروخية روسية بعد ساعات من تسليمهما لقوات حفتر. تقديم: فدى بسيل
17/5/2020
المزيد من حوارية
الأكثر قراءة
مقاطع حول هذه القصة

ما وراء الخبر- بعد السيطرة على قاعدة "الوطية".. ماذا تبقى لحفتر؟

26:38

الشريعة والحياة في رمضان- مع الدكتور طارق السويدان

49:45

ما وراء الخبر- معركة سعودية إماراتية على أرض اليمن

27:04

ترويج بلا حدود- إسماعيل هنية

00:50