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النشرة الاقتصادية الأولى 2020/5/17

قالت بلومبيرغ إن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يخطط لاقتراض عشرة مليارات دولار بضمان جزء من استثماراتها في صندوق "رؤية" الذي تقدر قيمته بمئة مليار دولار.
17/5/2020
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