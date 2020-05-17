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النشرة الاقتصادية الأولى 2020/5/17

قالت بلومبيرغ إن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يخطط لاقتراض عشرة مليارات دولار بضمان جزء من استثماراتها في صندوق "رؤية" الذي تقدر قيمته بمئة مليار دولار.