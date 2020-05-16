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03:07
ترامب يهدد بقطع العلاقات مع الصين
هدد الرئيس الأميركي بقطع العلاقات مع الصين ورفض التحدث مع رئيسها، ويأتي ذلك تتويجا لمرحلة جديدة من السجال بين واشنطن وبكين بسبب فيروس كورونا. تقرير: مريم أوباييش تاريخ البث: 2020/5/15
15/5/2020
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