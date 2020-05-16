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10:48

النشرة الاقتصادية الثانية 2020/5/16

ارتفعت أسعار النفط لأعلى مستوى لها منذ شهرين، وذلك بعد مؤشرات على زيادة الطلب على النفط مع بدء العديد من الدول اتخاذ إجراءات العزل. تقديم: يوسف خطاب تاريخ البث: 2020/5/16
16/5/2020
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