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النشرة الاقتصادية الأولى (2020/5/16)

ارتفعت أسعار النفط العالمية إلى أعلى مستوى في شهرين وسط مؤشرات على زيادة الطلب، في الوقت الذي تخفف فيه الدول القيود على السفر التي فرضتها لمواجهة جائحة كورونا. تاريخ البث: 2020/5/16