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"مليون دعوة".. حملة على مواقع التواصل للدعاء للمعتقلين بمصر

دشن نشطاء وإعلاميون وفنانون مصريون حملة "مليون دعوة" لحث رواد مواقع التواصل الاجتماعي على الدعاء خلال شهر رمضان المبارك للمعتقلين والمختفين قسريا.
14/5/2020
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