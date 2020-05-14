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02:33

تعرف على المسجد البلوري في ماليزيا

المسجد البلوري (مسجد الكريستال) مبني من البلور أو الكريستال الخالص، ويعد ثاني أكبر مسجد في جنوب شرق آسيا، وبدأ العمل في بنائه عام 2006، واستمر بناؤه عامين متواصلين. تاريخ البث/2020/5/14
14/5/2020
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