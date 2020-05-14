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03:06
كيف أسهم المهاجرون العرب بألمانيا في مواجهة تداعيات كورونا؟
لعب المهاجرون واللاجئون العرب في ألمانيا دورا كبيرا في التخفيف من تداعيات تفشي فيروس كورونا على المجتمع الألماني. تاريخ البث: 2020/5/14
14/5/2020
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