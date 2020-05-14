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طريقة إعداد عجينة الوردة

طريقة إعداد عجينة الوردة المحشوة باللحمة أو الجبنة، وهي من الوجبات الخفيفة التي يمكن تقديمها على موائد الإفطار في شهر رمضان المبارك. تاريخ البث: 2020/5/14