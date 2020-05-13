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نشرتكم (2020/5/13)

تابعت "نشرتكم" (2020/5/13) تصدر وسم "أقيلوها الآن وليس غدا" في مصر ،حيث ما زالت الأزمة بين نقابة الأطباء ووزارة الصحة مستمرة، بسبب اعتراض نحو سبعة آلاف طبيب على قانون التكليف.
13/5/2020
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