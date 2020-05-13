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بسبب كورونا.. تضرر أكثر من 300 ألف عامل أردني بالأجر اليومي

تسببت تداعيات جائحة كورونا في تضرر أكثر من 300 ألف عامل بالأجر اليومي في الأردن، والذين يعرفون بعمال المياومة. تقرير: رائد عواد تاريخ البث: 2020/5/13
13/5/2020
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