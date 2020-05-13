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النشرة الاقتصادية الثانية 2020/5/13

دعا الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) الحكومة السعودية إلى تقديم دعم مالي لقطاع الطيران في المملكة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا. تقديم: صهيب الملكاوي تاريخ البث: 2020/5/13
13/5/2020
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