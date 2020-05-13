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النشرة الاقتصادية الأولى 2020/5/13

يسعى تحالف أوبك بلس -الذي يضم أعضاء منظمة أوبك وحلفاءها بقيادة روسيا- للمحافظة على تخفيضات النفط الراهنة إلى ما بعد يونيو/حزيران المقبل، وهو موعد الاجتماع المقبل للتحالف.