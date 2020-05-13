البث الحي
05:05

النشرة الاقتصادية الأولى 2020/5/13

يسعى تحالف أوبك بلس -الذي يضم أعضاء منظمة أوبك وحلفاءها بقيادة روسيا- للمحافظة على تخفيضات النفط الراهنة إلى ما بعد يونيو/حزيران المقبل، وهو موعد الاجتماع المقبل للتحالف.
13/5/2020
المزيد من النشرات الإخبارية
الأكثر قراءة
مقاطع حول هذه القصة

مرآة الصحافة الثانية 2020/5/26

20:37

النشرة الاقتصادية الأولى 2020/5/26

05:37

الجزيرة هذا الصباح 2020/5/26

50:07

مرآة الصحافة الأولى – 2020/5/26

05:37