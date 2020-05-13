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الحصاد- مستوطنات الضفة.. تحذير أوروبي من الضم

رصد حسن جمول في ثاني ملفات "الحصاد" المواقف الدولية حيال قرار إسرائيلي متوقع بضم أجزاء من الضفة الغربية، ودعم أميركي ضمني، وتلويح أوروبي بعقوبات. تاريخ البث: 2020/5/12
12/5/2020
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