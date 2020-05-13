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إعادة فتح المساجد والمطاعم في كردستان العراق

أعرب العديد من سكان مدينة السليمانية في إقليم كردستان العراق عن فرحهم بالعودة للصلاة في المساجد -خاصة في شهر رمضان- بعد انقطاع تجاوز الشهرين لمنع تفشي فيروس كورونا.