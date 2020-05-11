27:04

ما وراء الخبر- معركة سعودية إماراتية على أرض اليمن

ناقشت حلقة (2020/5/11) من برنامج "ما وراء الخبر" دلالة تفجّر القتال في اليمن بجبهة جديدة بين الشرعية والانتقالي، وتساءلت عن دور اتفاق الرياض ورعاته إزاء ذلك؟ تقديم: حسن جمول