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اليمن بين مطرقة الحرب وسندان كورونا

تفجر جبهة جديدة للقتال في اليمن بين قوات الشرعية والمجلس الانفصالي، في ظرف إنساني صعب وبداية انتشار فيروس كورونا بمدينة عدن. تقرير: مريم أوباييش تاريخ البث: 2020/5/11