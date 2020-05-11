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03:25
اليمن بين مطرقة الحرب وسندان كورونا
تفجر جبهة جديدة للقتال في اليمن بين قوات الشرعية والمجلس الانفصالي، في ظرف إنساني صعب وبداية انتشار فيروس كورونا بمدينة عدن. تقرير: مريم أوباييش تاريخ البث: 2020/5/11
11/5/2020
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