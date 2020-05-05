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تعاون عالمي غير مسبوق.. 8 مليارات دولار للقضاء على كورونا

انتهى مؤتمر المانحين الذي عقد عبر الإنترنت بتعهد زعماء العالم بتقديم أكثر من 8 مليارات دولار لمكافحة الفيروس المستجد. تقرير: مريم أوباييش تاريخ البث: 2020/5/4
4/5/2020
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