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03:11
تعاون عالمي غير مسبوق.. 8 مليارات دولار للقضاء على كورونا
انتهى مؤتمر المانحين الذي عقد عبر الإنترنت بتعهد زعماء العالم بتقديم أكثر من 8 مليارات دولار لمكافحة الفيروس المستجد. تقرير: مريم أوباييش تاريخ البث: 2020/5/4
4/5/2020
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