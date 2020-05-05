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النشرة الاقتصادية الثانية 2020/5/5

أظهر مسح أن اقتصاد بريطانيا يتجه نحو انكماش فصلي غير مسبوق بنسبة 7% بسبب تداعيات جائحة كورونا. تقديم: نديم الملاح تاريخ البث: 2020/5/5