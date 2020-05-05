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النشرة الاقتصادية الأولى 2020/5/5

ارتفعت أسعار النفط مع تفاؤل المستثمرين بزيادة الطلب على الوقود، وذلك مع تخفيف عدد من الدول القيود التي فرضت للحد من انتشار كورونا.