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وزارة الدفاع الأميركية تنشر مقاطع فيديو لأجسام مجهولة في السماء

فيديو نشرته وكالة رويترز لمقطع نشرته وزارة الدفاع الأميركية عن أجسام غريبة في السماء.
28/4/2020
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