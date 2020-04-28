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مفهوم الحب في الإسلام

ما مفهوم الحب في الإسلام؟ وما المعاني التي تنطوي تحت عنوان عاطفة الحب في الإسلام؟ وكيف ضبط الإسلام هذه العاطفة؟ تقديم: محمد العوضي تاريخ البث: 2020/4/28
28/4/2020
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