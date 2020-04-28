04:20

النشرة الاقتصادية الأولى 2020/4/28

واصلت أسعار النفط تراجعها الحاد لليوم الثاني في تعاملات الأسبوع، مع تنامي المخاوف بشأن تضاؤل طاقة التخزين العالمية.