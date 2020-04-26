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نشرة الثامنة- نشرتكم 2020/4/26

رصدت نشرة الثامنة "نشرتكم" (2020/4/26) تفاعل النشطاء بالعالم العربي والعالم، مع برامج المقالب العربية خلال شهر رمضان والمطالبات الواسعة بوقف بث عدد منها. تقديم: ميادة عبده