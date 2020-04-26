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النشرة الاقتصادية الأولى 2020/4/26

ذكرت تقارير أن خسائر مستثمري بنك الصين نتيجة انهيار أسعار خام تكساس في الأسبوع الماضي، بلغت نحو 1.3 مليار دولار، وقالت مصادر إن الخسائر طالت أكثر من 60 ألف مستثمر.