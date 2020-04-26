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04:49

النشرة الاقتصادية الأولى 2020/4/26

ذكرت تقارير أن خسائر مستثمري بنك الصين نتيجة انهيار أسعار خام تكساس في الأسبوع الماضي، بلغت نحو 1.3 مليار دولار، وقالت مصادر إن الخسائر طالت أكثر من 60 ألف مستثمر.
26/4/2020
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