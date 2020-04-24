البث الحي
22:57

نشرة الثامنة- نشرتكم (2020/4/24)

رصدت نشرة الثامنة "نشرتكم" (2020/4/24) تفاعلات النشطاء الواسعة عبر منصات التواصل الأميركية والعالمية مع اقتراح الرئيس دونالد ترامب علاجا جديدا لفيروس كورونا. تقديم: ميادة عبده
24/4/2020
المزيد من النشرات الإخبارية
الأكثر قراءة
مقاطع حول هذه القصة

مرآة الصحافة الأولى – 2020/5/19

06:58

الحصاد- ما خفي أعظم.. تجارة الوباء

23:48

النشرة الاقتصادية الثانية – 2020/5/18

08:59

الجزيرة هذا الصباح 2020/5/18

50:06