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النشرة الاقتصادية الأولى 2020/4/24

قال مصدر في مصرف لبنان المركزي اليوم الجمعة إن المصرف حدد سعرًا لصرف الليرة أمام الدولار، كي تطبقه جميع شركات تحويل الأموال.
24/4/2020
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