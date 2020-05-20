16:35

صندوق النقد.. مؤامرة أميركية أم مساعدة دولية؟

يوصف بالوحش الذي يفترس الدول النامية ويشار إليه بالمؤسسة المالية المخادعة التي تسرق خيرات الدول وتسهم في انهيارها اقتصاديا، صندوق النقد الدولي.. صديق وفيّ أم قاتل اقتصادي؟