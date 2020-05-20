search
البث الحي
play-inverse
play
سياسة
اقتصاد
ثقافة
رياضة
فن
تكنولوجيا
علوم
مدونات
ميدان
البرامج
تبديل القائمة
حوارية
استقصائية
وثائقية
أخرى
متوقفة
المزيد
تبديل القائمة
تغطيات
أسلوب حياة
صحة
مقالات
مرأة
منوعات
القدس
حريات
بالصور
الموسوعة
كاريكاتير
aj-logo
16:35
صندوق النقد.. مؤامرة أميركية أم مساعدة دولية؟
يوصف بالوحش الذي يفترس الدول النامية ويشار إليه بالمؤسسة المالية المخادعة التي تسرق خيرات الدول وتسهم في انهيارها اقتصاديا، صندوق النقد الدولي.. صديق وفيّ أم قاتل اقتصادي؟
20/5/2020
facebook
twitter
whatsapp
المزيد من الأخبار
خونة أو إخوان.. البحث عن تهمة لأطباء مصر
بغداد تعلن مقتل "والي العراق" بتنظيم الدولة
نازحو المخيمات بسوريا.. عيد غائب وأمنيات ضائعة
قبل 10 آلاف عام.. آسيا الوسطى مصدر أول أرز مزروع في العالم
الأكثر قراءة
بالفيديو | كيف فرضت الدرونز احترام تركيا في الجو؟
كورونا.. اتجاه عالمي لرفع القيود و8 دول عربية تخفف الإجراءات وتحذير من انهيار صحي بمصر
واشنطن تنشر صورا لمقاتلات روسية داعمة لحفتر.. وفاغنر تسحب مقاتليها من طرابلس
لمواجهة التدخل التركي ودعم حفتر.. وثائق أممية تكشف تفاصيل مهمة سرية فاشلة لقوات غربية بليبيا
مقاطع حول هذه القصة
النشرة الاقتصادية الثانية – 2020/5/18
play
08:59
مقطع السيسي من نشرتكم
play
02:53
بسبب كورونا.. سكان بغداد يقبلون على استخدام الدراجات الهوائية
play
01:59
ترويج ماخفي أعظم
play
00:56