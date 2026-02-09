"مع الحكيم" يكشف مخاطر أكياس النيكوتين ويحذر من تفشي فيروس نيباه في آسيا

سلط برنامج “مع الحكيم” على الجزيرة مباشر الضوء على جملة من القضايا الصحية والعلمية الملحة، وكشف عن تطورات مقلقة وأخرى واعدة في مجالات الطب والصحة العامة، في حلقة حافلة بالتقارير والدراسات الحصرية.

واستهل البرنامج فقراته بعرض دراسة حصرية حذرت من مخاطر صحية جسيمة لأكياس النيكوتين، وأشارت إلى أن الاستخدام المتكرر لها قد يؤدي إلى تغيرات خلوية خطِرة قد ترفع احتمالات الإصابة بالسرطان، في ظل تزايد الإقبال عليها بوصفها بديلا آمنا للتدخين، وهو ما نفته نتائج الدراسة.

وفي سياق التحذيرات الصحية العالمية، ناقش البرنامج تفشي فيروس نيباه في عدد من الدول الآسيوية، بعد تسجيل إصابات جديدة، ما أعاد القلق من هذا الفيروس شديد الخطورة إلى الواجهة. ورافق ذلك تحذيرات طبية للمسافرين إلى بعض مناطق آسيا، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة الصحية، نظرا لارتفاع معدل الوفيات المرتبط بالفيروس وعدم توفر علاج نوعي له حتى الآن.

وعلى صعيد التطورات الطبية الإيجابية، استعرض البرنامج أحدث ما توصل إليه العلم في مجال طب العيون باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك على هامش مؤتمر إقليمي عقد في العاصمة القطرية الدوحة. وأظهرت العروض كيف بات الذكاء الاصطناعي يسهم في التشخيص المبكر لأمراض الشبكية والغلوكوما، ورفع دقة القرارات العلاجية.

كما تطرقت الحلقة إلى نتائج واعدة لعلاج ثلاثي جديد أظهر قدرة ملحوظة على الحد من مقاومة سرطان البنكرياس للعلاج، وذلك خلال التجارب الحيوانية، ما يمنح الأوساط الطبية أملا بإمكانية تطوير بروتوكولات علاجية أكثر فاعلية لأحد أكثر أنواع السرطان فتكا.

واختتمت الحلقة بخبر وفاة بطل كمال الأجسام الإيطالي أندريا لوريني، الملقب بـ"العملاق"، حيث أشار البرنامج إلى أن الوفاة نتجت عن الضغط المزمن على القلب، في تسليط جديد للضوء على المخاطر الصحية المرتبطة بالإجهاد البدني المفرط واستخدام بعض الممارسات غير الآمنة في رياضات القوة.

تقديم: أحمد صبري أبو النجا