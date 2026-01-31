من جراحة الملاعب إلى المائدة الصحية.. ملفات طبية متعددة في "مع الحكيم"

تناولت حلقة “مع الحكيم” على الجزيرة مباشر ملفات صحية متعددة، أبرزها أحدث التقنيات لعلاج إصابات الرياضيين في مركز “آيكون” الطبي بقطر.

وسلط البرنامج الضوء على قصتين إنسانيتين لرياضيين استعادا مسيرتهما بعد إصابات خطِرة في الركبة والكتف بفضل الجراحة المتقدمة والعلاج الطبيعي والدعم النفسي.

كما ناقشت الحلقة الجدل الواسع حول قلب الهرم الغذائي الأمريكي والتركيز على جودة الغذاء بدل كميته، واعتماد دواء جديد لعلاج دوار الحركة والقيء.

وتطرقت أيضا إلى تحذيرات علمية من عودة الوزن بعد إيقاف حقن التنحيف، وأهمية نمط الحياة الصحي، إضافة إلى 7 عادات أساسية تطيل عمر المتعافين من السرطان.

تقديم: أحمد صبحي أبو النجا