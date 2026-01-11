مع الحكيم " مع الحكيم".. حين يصبح العلاج الجيني أملا للحياة

سلط برنامج “مع الحكيم” على قناة الجزيرة مباشر، الضوء على أحدث التحولات الطبية التي تعيد رسم خريطة التعامل مع الأمراض المزمنة والنادرة، من علاجات إنقاص الوزن إلى الاختراقات الجينية المتقدمة.

وتتناول الحلقة موافقة إدارة الغذاء والدواء الأميركية على أول دواء فموي يومي لخفض الوزن بنسبة تصل إلى 15–17%.

إلى جانب اعتماد علاج جيني جديد يوسع فرص علاج ضمور العضلات الشوكي للفئات العمرية الأكبر. كما تتوقف الحلقة عند مرض ضمور العضلات الدوشيني، الذي أصبح له علاج جيني معتمد، لكنه يطرح تحديا إنسانيا وأخلاقيا بسبب كلفته الباهظة. تقديم: أحمد صبحي أبوالنجا

