مع الحكيم بالذكاء الاصطناعي.. هكذا يرى طفل التوحد العالم من حوله

عرض برنامج (مع الحكيم) على الجزيرة مباشر تقريرا بالذكاء الاصطناعي يشرح كيف يمكن أن تتحول مؤثرات خارجية مثل الأصوات والألوان إلى ضغوط هائلة على طفل طيف التوحد.

ويوضح التقرير أن استجابة مناطق معالجة الصوت والضغط الحسي في دماغ طفل طيف التوحد تتفاعل بنشاط كبير مع المؤثرات الخارجية، مما يدفع الطفل للصراخ أو التصرف بشكل غريب للتنفيس عن الضغوط الشديدة التي يشعر بها.

