شاهد.. أسباب تخلي الجزائر وتونس والمغرب عن الأداء و الاكتفاء بالنتيجة

خطف منتخب تونس ورقة الترشح لمونديال 2026 بفوزه المثير في اللحظات الأخيرة على مضيفه منتخب غينيا الاستوائية 1-0.

وفي ظروف مماثلة و بالأسلوب نفسه كسب الركراكي الرهان، بعد الفوز على منتخب زامبيا في عقر داره 2-0 وقد ضمن التأهل لكأس العالم في الجولة السابقة.

في حين ظهر منتخب الجزائر بوجه غير مطمئن في مباراته أمام غينيا لكنه اكتفى بنقطة ضمنت له مسافة أمان عن أقرب ملاحقيه، ليصبح على بعد فوز من أجل اللحاق بركب المتأهلين لكأس العالم.

اشتركت المنتخبات الثلاثة تونس، الجزائر و المغرب في التفكير في النتيجة على حساب الأداء فلماذا؟

الإجابة في برنامج بعد الصافرة