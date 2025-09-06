شاهد.. جولة تؤهل المغرب وتقرب مصر وتونس والجزائر من بلوغ المونديال

بعد الصافرة

حقق منتخب المغرب فوزا عريضا على النيجر 5-0، ليضمن رسميا تأهله لمونديال أميركا المكسيك كندا.

بينما فوز مصر جعلها أقرب من أي وقت قد مضى للعرس العالمي.

في حين شكلت خسارة الموزمبيق في مجموعة الجزائر، وناميبيا في مجموعة تونس عاملا معززا لحظوظ محاربي الصحراء ونسور قرطاج في بلوغ هدف التأهل لكأس العالم 2026.

قراءة فنية في أحداث الجولة السابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، في برنامجكم بعد الصافرة.