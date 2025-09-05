شاهد..رغم الفوز الثمين من يتحمل مشاكل دفاع المنتخب الجزائري؟

حقق منتخب الجزائر فوزا ثمينا على منتخب بوتسوانا في التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال 2026.

أكدت الجزائر صدارتها للمجموعة 7 كما وسعت الفارق عن أقرب ملاحقيها منتخب موزمبيق إلى 6 نقاط مؤقتا. ويأمل الشارع الجزائري في تعثر المنتخب الموزمبيقي أمام أوغندا، لتسهل مهمة محاربي الصحراء أكثر في اللحاق بركب المتأهلين لكأس العالم المقبلة.

ورغم الفوز الثمين والمهم فإن أداء خط دفاع الخضر أثار كعادته الكثير من التساؤلات و الحيرة خاصة في الشوط الثاني، مما يوحي بوجود مشكلة حقيقية على مستوى المنظومة الدفاعية الجزائرية.

برنامج بعد الصافرة مع محلل الجزيرة نت عادل خلو يحاول تسليط الضوء على هذه المشكلة لنتعرف أكثر على تفاصيل المشكلة الدفاعية الجزائرية، ومن المسؤول عنها؟