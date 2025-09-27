شاهد.. ألونسو يرتدي عباءة أنشيلوتي ليتسبب في خسارة دربي مدريد

بعد الصافرة

شهدت قمة الجولة السابعة من الليغا سقوط المتصدر ريال مدريد بخماسية على ملعب غريمه أتلتيكو مدريد.

إذ تذوق ريال مدريد خسارته الأولى في الدوري الإسباني بنتيجة 5-2.

هزيمة لم تكن متوقعة أبدا بعد الأداء اللافت لأشبال ألونسو في الجولات السابقة، لكن أتلتيكو عرف كيف يستغل قوته ويحسم الدربي لمصلحته.

وإن كان الروخي بلانكوس قد فرض سيطرته على المباراة ليستحق فوزه اليوم، فإن مدرب ريال مدريد تشابي ألونسو يتحمل مسؤولية كبيرة في خسارة فريقه اليوم. فكيف ذلك؟

برنامج "بعد الصافرة" يتناول بالتحليل والتفصيل مسؤولية ألونسو عن خسارة الريال دربي مدريد.