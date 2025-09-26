شاهد.. مميزات منحت برشلونة أفضلية على حساب أوفييدو

بعد الصافرة

فاز برشلونة بالنقاط الثلاث في الجولة السادسة من الليغا الإسبانية على أرض مضيفه أوفييدو بعد نهاية المباراة لمصلحته بنتيجة 3-1.

وكان أوفييدو سبّاقا للتسجيل بهدف جميل، بعد خطأ من حارس برشلونة غارسيا.

لكن برشلونة ما لبث أن عاد بقوة في اللقاء ليسجل 3 أهداف، ويقلص الفارق عن غريمه ريال مدريد إلى نقطتين.

عودة برشلونة كانت بفضل بعض المميزات لدى الفريق الكتالوني جماعيا وفرديا… فما هذه المميزات؟

برنامج "بعد الصافرة" يسلط الضوء على ذلك، فنتابع.