شاهد.. مميزات منحت برشلونة أفضلية على حساب أوفييدو
فاز برشلونة بالنقاط الثلاث في الجولة السادسة من الليغا الإسبانية على أرض مضيفه أوفييدو بعد نهاية المباراة لمصلحته بنتيجة 3-1.
وكان أوفييدو سبّاقا للتسجيل بهدف جميل، بعد خطأ من حارس برشلونة غارسيا.
لكن برشلونة ما لبث أن عاد بقوة في اللقاء ليسجل 3 أهداف، ويقلص الفارق عن غريمه ريال مدريد إلى نقطتين.
عودة برشلونة كانت بفضل بعض المميزات لدى الفريق الكتالوني جماعيا وفرديا… فما هذه المميزات؟
برنامج "بعد الصافرة" يسلط الضوء على ذلك، فنتابع.
Published On 26/9/2025|
آخر تحديث: 01:35 (توقيت مكة)
المصدر: الجزيرة