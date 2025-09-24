شاهد..الريال يكشف عيوب ليفانتي

بعد الصافرة

ضرب ريال مدريد حصون ليفانتي ب4 أهداف ليحقق العلامة الكاملة في الليغا دون تعثر إلى حد الجولة 6.

لم تكن المباراة سهلة للريال إطلاقا خاصة بعد البداية الجيدة للمضيّف الذي تحصّن بجمهوره الصاخب.

كما ان أسلوب ليفانتي الجميل صعّب الأمور على أشبال تشابي ألونسو.

لكن الفعالية الكبيرة التي تحلى بها هجوم الريال جعلت المباراة تنتهي بسيناريو غير متوقع و بنتيجة لا تعكس أداء ليفانتي الذي كان بالإمكان أن يقدم أفضل مما كان.

الريال استغل عيوب ليفانتي بينما عجز الأخير عن استغلال عيوب مدريد فسقط بالأربعة.

لنتابع هذا الجدل في برنامج بعد الصافرة