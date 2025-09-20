شاهد.. أسباب تفوق ريال مدريد على إسبانيول

بعد الصافرة

واصل ريال مدريد سلسلة انتصاراته في الدوري الإسباني بعد فوزه اليوم على إسبانيول 2-0.

نتيجة كانت كافية لتأكيد ريال مدريد تمسكه بريادة الترتيب.

جاءت أحداث الشوطين الأول والثاني لتصب في مصلحة أصحاب الديار، رغم الصلابة الدفاعية للفريق الضيف إسبانيول.

لكن تشابي ألونسو اعتمد نظاما تكتيكيا مختلفا عما بدأ به الموسم، وأفكارا جديدة سمحت لفريقه بالسيطرة كليا على اللقاء.

للتعرف على هذه الأسرار والأفكار دعونا نتابع هذه الحلقة من برنامج بعد الصفارة.