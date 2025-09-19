شاهد.. ما المؤشرات الإيجابية في فوز برشلونة على نيوكاسل في دوري الأبطال؟

بعد الصافرة

حقق برشلونة انطلاقة ممتازة في دوري أبطال أوروبا بفوزه على مضيّفه نيوكاسل 2-1.

ورغم قوة المباراة وضغط الجمهور الإنجليزي في ملعب سانت جيمس بارك، فإن برشلونة عرف كيف يسيّر اللقاء ويمتص حماس لاعبي نيوكاسل.

ومازاد اللقاء إثارة هدفا الإنجليزي راشفورد في الشوط الثاني اللذان سمحا لبرشلونة من بسط سيطرته على اللقاء إلى نهايته، رغم تقليص الفارق في آخر لحظات المباراة.

بعث الفريق الكتالوني إشارات ايجابية لمحبيه تبعث على التفاؤل من أجل نيل لقب دوري الأبطال، فما هي يا ترى؟

برنامج بعد الصفارة يتناول ذلك بالتفصيل.