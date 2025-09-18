شاهد..متعة الأبطال في لقاء ليفربول وأتلتيكو وفوز سان جيرمان و البايرن

بعد الصافرة

شهدت مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد متعة كبيرة و إثارة بالغة، حملت المتابع إلى أعلى درجات النشوة.

ففي لقاء متقلب فاز الريدز على الروخي بلانكوس (3-2) بعد تقدم أصحاب الأرض (2-0)، ليعود سيميوني و يعدل أوضاعه ليتعادل فريقه 10 دقائق قبل نهاية اللقاء.

وعلى بعد دقيقتين من نهاية المباراة ظهر فان دايك ليهدي هدف الفوز لفريقه.

في وقت دشن فيه بطل المنافسة الموسم الماضي، سان جيرمان البطولة هذا الموسم بفوز عريض على أتلانتا الإيطالي (4-0).

بينما تغلب البايرن على تشلسي (3-1) في الأليانز أرينا.

قراءة فنية في برنامج بعد الصافرة عن سر إثارة مباراة ليفربول و أتلتيكو.