شاهد..متعة الأبطال في لقاء ليفربول وأتليتيكو وفوز سان جيرمان و البايرن
شهدت مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد متعة كبيرة و إثارة بالغة، حملت المتابع إلى أعلى درجات النشوة.
ففي لقاء متقلب فاز الريدز على الروخي بلانكوس 3-2 بعد تقدم أصحاب الأرض 2-0، ليعود سيميوني و يعدل أوضاعه ليتعادل فريقه عشر دقائق قبل نهاية اللقاء.
وعلى بعد دقيقتين من نهاية المباراة ظهر فان دايك ليهدي هدف الفوز لفريقه.
في وقت دشن بطل المنافسة الموسم الماضي ، سان جيرمان البطولة هذا الموسم بفوز عريض على أتلانتا الإيطالي 4-0.
بينما تغلب البايرن على تشلسي 3-1 في الأليانز أرينا.
قراءة فنية في برنامج بعد الصافرة عن سر إثارة مباراة ليفربول و أتلتيكو.
Published On 18/9/2025|
آخر تحديث: 01:06 (توقيت مكة)
المصدر: الجزيرة