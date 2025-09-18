شاهد..متعة الأبطال في لقاء ليفربول وأتليتيكو وفوز سان جيرمان و البايرن

بعد الصافرة

شهدت مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد متعة كبيرة و إثارة بالغة، حملت المتابع إلى أعلى درجات النشوة.

ففي لقاء متقلب فاز الريدز على الروخي بلانكوس 3-2 بعد تقدم أصحاب الأرض 2-0، ليعود سيميوني و يعدل أوضاعه ليتعادل فريقه عشر دقائق قبل نهاية اللقاء.

وعلى بعد دقيقتين من نهاية المباراة ظهر فان دايك ليهدي هدف الفوز لفريقه.

في وقت دشن بطل المنافسة الموسم الماضي ، سان جيرمان البطولة هذا الموسم بفوز عريض على أتلانتا الإيطالي 4-0.

بينما تغلب البايرن على تشلسي 3-1 في الأليانز أرينا.

قراءة فنية في برنامج بعد الصافرة عن سر إثارة مباراة ليفربول و أتلتيكو.