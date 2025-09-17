شاهد..مالشيء المختلف في ريال مدريد و أولمبيك مرسيليا هذا الموسم؟

بعد الصافرة

فاز ريال مدريد بملعبه على أولمبيك مرسيليا بنتيجة 2-1 في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ورغم أن مرسيليا هو من كان سباقا للتسجيل فإن الريال قلب النتيجة لمصلحته بعد تسجيل ركلتي جزاء من مبابي.

مباراة استحق فيها ريال مدريد الفوز ولم يكن مرسيليا فيها سيئا، إذ كان بإمكانه أن يخرج بتعادل مثير. وجه مغاير لمرسيليا ومدريد في الأبطال، مختلف عن السنوات السابقة فماهي أسرار الاختلاف؟

برنامج بعد الصافرة يسلط الضوء على ذلك.