شاهد.. ما الذي يحتاجه الاتحاد والفتح بعد مباراة اليوم؟

بعد الصافرة

حقق الاتحاد بطل دوري روشن السعودي الموسم الماضي، فوزا كبيرا آخر بنتيجة 4-2 على ملعبه أمام فريق الفتح.

شهدت المباراة إثارة كبيرة منذ بدايتها، أهداف وبطاقات حمراء من الجانبين.

تغلبت الفعالية من جانب صاحب الأرض والجمهور فريق الاتحاد، ليحسم لقاء صعبا في آخر الأنفاس ويعتلي الصدارة بفضل هجومه الخاطف.

بالمقابل، لم يكن الفتح يستحق هذه الخسارة الكبيرة لولا بعض النقائص التي يجب أن تهتم بها إدارة الفريق والأمر كذلك بالنسبة لفريق الاتحاد.

برنامج "بعد الصافرة" يتناول بالتحديد الجوانب التي يحتاجها كل من الاتحاد والفتح لتطوير مستواهما في الجولات المقبلة، فما هي؟